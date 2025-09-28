Sonntagskrimi: Cybercrime und musikalisches Rätsel - der Schweizer Tatort

Defekte Defibrillatoren, ein rätselhafter Musikcode und tödliche Gefahr in der eigenen Familie: Was treibt die Kommissarinnen Ott und Grandjean im neuen Schweizer «Tatort» an ihre Grenzen?
Zürich - Ein ganz normaler, sonniger Tag in Zürich. Hier macht eine Gruppe Yoga-Übungen, dort geht ein Mann mit seinem Hund spazieren, eine Frau läuft eine Treppe herunter. Und dann brechen plötzlich alle drei tot zusammen. Das sind nicht die letzten Toten dieses Schweizer "Tatort"-Krimis. Am Ende sind es Dutzende. Der Fall "Kammerflimmern" läuft heute um 20.15 Uhr im Ersten.