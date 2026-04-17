Sonntagsfrage: ZDF-Umfrage sieht AfD vorn - Schlechte Noten für Koalition

Die Unzufriedenheit der Bürger mit der Regierung wächst, zwei Drittel bescheinigen dem Kanzler in einer neuen Umfrage schlechte Arbeit. Von der Lage profitiert vor allem eine Partei.
Berlin - Die schwarz-rote Koalition hat mit ihren angekündigten Maßnahmen gegen hohe Energiepreise und für Sozialreformen einer neuen Umfrage zufolge die Menschen im Land bisher nicht überzeugen können. Im neuen ZDF-"Politbarometer" werden die Arbeit von Regierung und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) überwiegend negativ bewertet. Die AfD ist erstmals im "Politbarometer" stärkste Kraft.