Erst London, dann Sizilien: Dua Lipa und Callum Turner haben gleich zweimal geheiratet. Jetzt gewährt die Sängerin auf Instagram Einblicke in die anschließenden Flitterwochen durch Italien - mit Pasta, Gelato und jeder Menge Sonne.
Pop-Superstar Dua Lipa (30) lässt ihre Fans an den schönsten Tagen nach der Hochzeit teilhaben. Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin am Freitag eine Bilderserie aus den Flitterwochen, die sie und ihr frischangetrauter Ehemann Callum Turner (36) in Italien verbracht haben. Dazu schrieb sie nur kurz und knapp: "Roadtripping".