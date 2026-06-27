Erst London, dann Sizilien: Dua Lipa und Callum Turner haben gleich zweimal geheiratet. Jetzt gewährt die Sängerin auf Instagram Einblicke in die anschließenden Flitterwochen durch Italien - mit Pasta, Gelato und jeder Menge Sonne.

Pop-Superstar Dua Lipa (30) lässt ihre Fans an den schönsten Tagen nach der Hochzeit teilhaben. Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin am Freitag eine Bilderserie aus den Flitterwochen, die sie und ihr frischangetrauter Ehemann Callum Turner (36) in Italien verbracht haben. Dazu schrieb sie nur kurz und knapp: "Roadtripping".

Zwischen Pasta, Gelato und Sonnenbädern Insgesamt 20 Aufnahmen geben einen Eindruck davon, wie entspannt und verliebt das Paar durch das Land reiste. Auf einem Bild springt Lipa im flauschigen weißen Bademantel aufs Hotelbett, ein anderes zeigt sie in der Badewanne. Auf weiteren Schnappschüsse sind mit Trüffeln verfeinerte Pasta, dazu ein Seeigel-Gericht, Sonnenblumenfelder, glasklares Wasser, Strandbesuche und sogar eine Sporteinheit zu sehen.

Auch Sightseeing durfte nicht fehlen. Wie "People" berichtet, machte das Ehepaar unter anderem am Kolosseum in Rom Halt. Und natürlich kam die gemeinsame Lieblingsbeschäftigung nicht zu kurz: das Lesen. Laut "Vogue" hatte Lipa unter anderem die Romane "Martyr!" von Kaveh Akbar und "Lázár" von Nelio Biedermann dabei. Sogar für einen Kinobesuch nahm sich das Paar Zeit - gezeigt wurde offenbar der italienische Neorealismus-Klassiker "Fahrraddiebe" aus dem Jahr 1948.

Erst London, dann Sizilien

Die Reise schloss an gleich zwei Hochzeiten an. Lipa und Turner gaben sich zunächst am 31. Mai im kleinen Kreis im Old Marylebone Town Hall in London das Jawort. Eine Woche später, am 6. Juni, folgte die große Feier in der Villa Valguarnera auf Sizilien.

Warum für die Flitterwochen erneut die Wahl auf Italien fiel, verriet eine Quelle dem Magazin "People": "Die Rückkehr nach Sizilien, um ihre Hochzeit zu feiern und noch mehr Erinnerungen zu schaffen, hat sich sehr besonders angefühlt. Das machte Italien zur natürlichen Wahl für ihre Flitterwochen." Das Land verbinden beide "mit zahlreichen schönen Erinnerungen".

"Sie wirken unglaublich glücklich"

Ein weiterer Insider schilderte, wie verliebt die zwei unterwegs waren. Die Flitterwochen hätten "romantisch" und "entspannt" gewirkt: "Sie verbringen ihre Tage damit, das Wasser zu genießen, zu reden, zu lachen und die Sonne zu tanken. Sie wirken unglaublich glücklich, halten ständig Händchen und sind sehr süß."

Romantik-Gerüchte um die "Levitating"-Interpretin und den "Eternity"-Darsteller kamen erstmals im Januar 2024 auf. Im Juli desselben Jahres machte Lipa die Beziehung auf Instagram offiziell, im Juni 2025 folgte die Bestätigung ihrer Verlobung.