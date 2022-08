So spektakulär sah der Abendhimmel am Montag aus

1 Am Montagabend zeigte sich über Stuttgart ein spektakulärer Sonnenuntergang. (Symbolbild) Foto: imago images/NurPhoto/Agron Beqiri via www.imago-images.de

Am Montagabend gibt es im ganzen Land ein wunderschönes Farbenspiel am Himmel. Auch in Stuttgart zeigt sich die untergehende Sonne von ihrer schönsten Seite. Wir haben Bilder dazu im Netz gesammelt.















Link kopiert

Der Blick nach oben lässt sich am Montagabend kaum vermeiden. Ein wunderschöner Sonnenuntergang taucht den Kessel in ein warmes Licht. Rot, Orange, Blau – das Farbenspiel am Himmel hat es in sich. Wir haben die besten Aufnahmen davon im Netz gesammelt.

Am Eckensee in Stuttgart-Mitte spiegeln sich die beleuchteten Wolken im Wasser.

Und auch im Stuttgarter Westen leuchtet der Himmel rot-orange.

Ebenso in Bad-Cannstatt:

Mit Weinreben im Vordergrund macht sich der Sonnenuntergang ebenfalls gut.

Und eine Sache lohnt sich in Stuttgart immer: Die Aussicht von oben in den Kessel.

Auch auf Twitter wird das Spektakel festgehalten.

So schnell wie die Farben am Himmel aufgetaucht waren, so schnell waren sie auch wieder weg. Aber vielleicht lässt sich in den nächsten Tagen ja noch einmal ein ähnlich spektakulärer Sonnenuntergang beobachten.