Ganz schön vorbildlich: Heidi Klum (51) weiß genau, wie sie ihre Haut jung und straff hält - mit Sonnenschutz! Und dabei assistiert dem Model kein Geringerer als Ehemann Tom Kaulitz (35). In einem Video auf Instagram demonstriert das Paar auf unterhaltsame Weise, wie wichtig Sonnenschutz ist.

In dem Clip ist Heidi Klum, im knappen orangefarbenen Bikini und passender Kappe gekleidet, entspannt bäuchlings auf einem Handtuch liegend zu sehen, während sich Kaulitz darum kümmert, dass auch ihre Kehrseite vor UV-Strahlen geschützt ist. Der Tokio-Hotel-Star cremt nicht nur den Rücken seiner Ehefrau, sondern auch den Hintern ein, während sie in die Kamera lächelt und sagt: "Schön machst du das, Schatz." Zum Video schrieb das Model zudem: "Lucky me", also etwa: "Ich kann mich glücklich schätzen."

Heidi Klum und Tom Kaulitz genießen nach ihrem Besuch bei den Filmfestspielen von Cannes aktuell noch die Sonne an der Côte d'Azur, bevor es demnächst wieder für das "Germany's next Topmodel"-Finale der 20. Staffel nach Deutschland, genauer gesagt Köln, geht.

Heidi und Tom nehmen sich lange Auszeit

Anschließend steht ein richtig langer Urlaub für die Familie Klum-Kaulitz an - und gleichzeitig ein Meilenstein. Der erste Urlaub ohne Klums Kinder. "Mein Mann und ich reden seit zwei Jahren davon, dass wir uns eine kleine große Auszeit nehmen wollen. Das machen wir diesen Sommer. Vier Wochen Urlaub, nur Tom und ich", berichtete sie vor Kurzem der "Bild".

Die Handys bleiben nur an für private Anrufe. Im Juli gehe es los. "Wir wollen einfach nur zu zweit abhängen, in den Tag hineinleben. Ich möchte zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl von Langeweile spüren. Ich kenne das nicht, weil ich ja ständig arbeite oder irgendwas mache."

Wo es für die Auszeit hingeht, verriet das Model nicht. Aber sicherlich kommt auch da der Sonnenschutz - oder die körperliche Nähe mit Ehemann Tom - nicht zu kurz.