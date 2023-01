16 Der weitgehend abgelassene Neue See neben dem Bärensee. Foto: Jan Sellner

Es kommt schon mal vor, dass in Stuttgart etwas liegen bleibt. Man denkt da unwillkürlich an das Thema Personalmangel oder an die Bürokratie. Seltener an den Schnee, auch weil es davon immer weniger gibt. Umso schöner der Anblick, der sich nach dem Schneefall der vergangenen Tage am Donnerstagvormittag bot. Die Landeshauptstadt zeigte sich – vor allem in den Halbhöhen- und Höhenlagen – von ihrer schönsten winterlichen Seite. Kalt, aber sonnig. Wer zum Beispiel in aller Frühe dem Ruf in den schneebedeckten Rotwildpark oder auf die Solitude folgte, wurde mit herrlichen Wintereindrücken belohnt. Die Wetteraussichten für die kommenden Tage sind leider weniger sonnig.