Sonnenschein im Kreis Ludwigsburg: In diesen 9 Biergärten lässt sich der Sommer einläuten

Der Kreis Ludwigsburg hat einige besondere Biergärten zu bieten – am Wasser, in der Stadt oder mit Ausblick. Wir zeigen, welche Biergärten einen Besuch wert sind.

Ob für die Mittagspause beim Wochenendausflug oder zum Ausklang eines anstrengenden Arbeitstages: Sommerzeit ist Biergartenzeit. Kaum irgendwo lässt es sich unter freiem Himmel so entspannt bei Speisen und Getränken zusammensitzen. Gut, dass es im Kreis Ludwigsburg so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Eine – nicht vollständige – Auswahl der schönsten Biergärten gibt es hier.

1. Badgarten Der Badgarten in Ludwigsburg ist laut dem Betreiber der älteste Biergarten der Barockstadt – und gehört dort dennoch zu den Geheimtipps. Seinen Namen hat er von einem ehemaligen Schwimmbad an derselben Stelle. „Frech, frisch, modern“, so beschreibt Wirt Nenad Sredan die Küche. Auf der Karte stehen neben Klassikern wie Wurstsalat und Fleischküchle auch vegetarische Gerichte.

Im Badgarten sitzt man im Schatten der großen Kastanien. Foto: Simon Granville

Mit seinen großen Kastanien steht der Biergarten manchem Original in Bayern in nichts nach – „und wir sind einer der wenigen, die voll bedient werden“, sagt Sredan. Gäste können den Badgarten von Dienstag bis Samstag zwischen 11.30 und 23 Uhr besuchen, sonn- und feiertags stehen die Türen von 11.30 bis 21 Uhr offen.

2. Uferstüble

Seit 2002 gibt es das Uferstüble in Ludwigsburg-Hoheneck mit seinen mittlerweile mehr als 1000 Plätzen. Und trotzdem beginnt in diesem Jahr alles von vorne: Die bisherigen Betreiber Silke und Orhan Özbagci haben sich Anfang des Jahres in den Ruhestand verabschiedet. Von nun an führen Claudia Weeber-Barth und Armin Weeber den Biergarten. Bekannt sind sie vom Stuttgarter Frühlings- und Volksfest, wo sie eine 17 Meter lange Wurstbude betreiben.

Im aufgeschütteten Beachbereich sitzt man direkt am Neckar. Foto: Simon Granville

Die soll es auch weiterhin geben, auch auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt werden sie weiterhin vertreten sein. Im Uferstüble setzten sie erst mal auf Kontinuität. „Wir wollen uns langsam reinarbeiten“, sagt Armin Weeber. Neu sind ein Eisstand und eine Aperolbar, die klassische Biergartenkarte wird um drei Wasen-Klassiker der Wurstbude ergänzt: Zwiebelfleisch, Currywurst spezial und Chili-Cheese-Pommes.

3. Bootshaus

Das Bootshaus in Marbach am Neckar ist eine Institution – und das liegt auch an Wirt Panagiotis „Pana“ Cherakis, der dort seit mehr als einem Vierteljahrhundert Radler, Spaziergänger und Bootsausflügler bewirtet. Die Schiffe des Neckar-Käpt’n halten gleich vor der Türe.

Das Bootshaus liegt direkt am Neckar. Foto: Ralf Poller

Die Speisekarte beschreibt Pana als „ganz normale griechische Küche“. Schwäbischen Wurstsalat gibt’s aber auch. Die Mannschaft des Bootshauses ist täglich von 11.30 bis 0 Uhr an Deck. An Sonn- und Feiertagen ist ab 11 Uhr geöffnet.

4. Gartenwirtschaft im Scala

Lieber Gartenwirtschaft statt Biergarten – das will Pascal Fetzer sein. Er trinke zwar gerne Bier, doch seine Kernkompetenz sei Wein. Der Gastronom hat 2024 die Location im Scala in Ludwigsburg übernommen – und bietet dort auch Gerichte, die man von einem normalen Biergarten vielleicht nicht erwarten würde.

Pascal Fetzer schenkt in der Gartenwirtschaft gerne Wein aus. Foto: Simon Granville

Frittiertes gibt es im Außenbereich der Scala Gastro ganz bewusst nicht. Dafür aber Klassiker wie Wurstsalat, Quetschkartoffeln in verschiedenen Ausführungen (etwa mit Luggeleskäs oder mit Ochsenfetzen) und Sauerteigfladen in süßen und deftigen Variationen. Die Gartenwirtschaft eröffnet im Mai.

5. Hirschgarten

Ein beliebter Treffpunkt für viele Menschen aus Kornwestheim – und darüber hinaus – ist der Hirschgarten gleich am Bahnhof. Viel Grün inmitten der Stadt, das macht ihn aus. Auch an heißen Tagen sitzt man hier verhältnismäßig kühl.

Der Hirschgarten liegt nahe am Kornwestheimer Bahnhof und doch im Grünen. Foto: Christian Mateja

Betreiber Mitko Pelovski legt Wert darauf, immer wieder Live-Musiker aus der Region in den Hirschgarten zu holen, die für die Gäste aufspielen. Geöffnet ist der Biergarten täglich von 11 bis 22 Uhr.

6. Biergarten der Krone Alt-Hoheneck

Mit seinen 110 Plätzen ist der Außenbereich der Krone in Alt-Hoheneck vergleichsweise überschaubar. Geboten ist trotzdem einiges, denn Markus und Nathalie Fetzer setzen neben ihrem gastronomischen Angebot mit typisch schwäbischer Hausmannskost auch auf Kulturprogramm. Unter dem Motto „Die kleine Sommerei“ finden von Mai bis September im Garten regelmäßig Live-Konzerte statt.

In der Krone Alt-Hoheneck finden regelmäßig Live-Konzerte statt. Foto: Simon Granville

Geöffnet hat die Krone am Donnerstag und Freitag von 17.30 bis 21 Uhr – an Wochenenden ist der Biergarten auch zur Mittagszeit geöffnet. Der Montag ist in der Krone Backtag, dann werden frisch gebackenes Holzofenbrot, Wurst- und Käsespezialitäten sowie Flammkuchen aus dem original elsässischen Holzofen angeboten.

7. Kulturbiergarten 7 Eichen

Am Rande von Affalterbach, ganz oben auf dem Lemberg, liegt der Kulturbiergarten 7 Eichen. Von hier aus haben Besucher nicht nur einen fantastischen Blick über Weinberge und den Wald, sondern bekommen auch regelmäßig etwas für die Ohren geboten.

Der Kulturbiergarten liegt oben auf dem Lemberg. Foto: Werner Kuhnle

Das Team des 7 Eichen hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen Gästen anspruchsvolle regionale Bands und Coverbands zu präsentieren. So sind für diesen Sommer unter anderem Coverbands mit Liedern von den Beatles, U2, Pink Floyd, Coldplay oder Genesis angekündigt. Montags ist Ruhetag, an den übrigen Wochentagen öffnet 7 Eichen um 16 Uhr, samstags um 13 sowie sonn- und feiertags um 11 Uhr.

8. Hotel Huhn

Am idyllischen Stadtrand von Ludwigsburg-Oßweil, wo die Felder beginnen, liegt ganz beschaulich das Hotel Huhn. Ein eher ungewöhnlicher Name für ein Lokal, gerade weil dort niemand übernachten kann – also, außer den Hühnern, die in den umliegenden Ställen des Kleintierzüchtervereins leben. Seit mehr als 100 Jahren hat der Verein dort seinen Sitz. Als Markus Blohm und Manuela Vogel vor etwa 15 Jahren die Gaststätte übernahmen, war der Name längst etabliert.

Im Biergarten finden 100 Gäste Platz. Foto: privat

Der ausgebildete Koch Blohm bietet dort schwäbische Küche aus regionalen Produkten an. 100 Gäste finden Platz, 60 davon im Biergarten. Geöffnet hat das Hotel Huhn dienstags bis sonntags von 9 bis 23 Uhr, am Sonntag schließt die Küche allerdings schon um 21 Uhr.

9. ´S Heinzel

Der heimeligste Biergarten im Strohgäu befindet sich in Hemmingen. Familie Asam empfängt im ´S Heinzel seit bald 20 Jahren Gäste und betreibt den Garten in zweiter Generation. Platz gibt’s genug, der Biergarten erstreckt sich auf zwei Ebenen – und hat sogar im Winter in Form eines beheizten Biergartenzelts geöffnet.

Zeen Azam führt ´S Heinzel. Foto: Simon Granville

Auf dem Teller landet vor allem Deftiges, die Portionen sind üppig. Wenn das Wetter mitspielt, schmeißen die Azams am Wochenende auch mal draußen den Grill an. Geöffnet hat der Biergarten dienstags bis freitags ab 16 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen ab 11.30 Uhr.