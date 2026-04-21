Sonnenschein im Kreis Ludwigsburg: In diesen 9 Biergärten lässt sich der Sommer einläuten

Der Kreis Ludwigsburg hat einige besondere Biergärten zu bieten – am Wasser, in der Stadt oder mit Ausblick. Wir zeigen, welche Biergärten einen Besuch wert sind.
Ob für die Mittagspause beim Wochenendausflug oder zum Ausklang eines anstrengenden Arbeitstages: Sommerzeit ist Biergartenzeit. Kaum irgendwo lässt es sich unter freiem Himmel so entspannt bei Speisen und Getränken zusammensitzen. Gut, dass es im Kreis Ludwigsburg so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Eine – nicht vollständige – Auswahl der schönsten Biergärten gibt es hier.