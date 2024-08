Sonnenhof in Remseck am Neckar: Mutter entsetzt: Pony beißt Dreijährigen

Sonnenhof in Remseck am Neckar

1 Eigentlich wollte die Mutter ihren Sohn mit dem Pony nur fotografieren, doch dann biss das Tier offenbar zu. Foto: privat

Beim Besuch des Sonnenhofs in Remseck (Kreis Ludwigsburg) ist ein Bub von einem Pony gebissen worden. Die Mutter will den Fall zur Anzeige bringen. Wie reagiert der Betreiber des Streichelzoos?











Ein dreijähriges Kind ist am Sonntag in Remseck am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) im Streichelzoo Sonnenhof offenbar von einem Pony verletzt worden. „Mein Sohn hat das Tier total liebevoll gestreichelt, ich wollte ein paar Fotos davon machen“, erzählt die 39 Jahre alte Mutter aus Stuttgart. Dann habe das Tier plötzlich zugebissen. „Das Pony hat meinen Sohn in einen Meter Höhe gerissen – mit dem Maul. Ich musste ihn wegreißen“, erzählt sie entsetzt. Die Bissspuren am Bein seien deutlich sichtbar.