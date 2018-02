Sonnenaufgang im Kreis Ludwigsburg Der Himmel brennt über Ludwigsburg

Von pho 15. Februar 2018 - 11:22 Uhr

Ein Follower von Strohgäu Extra schickte uns dieses Bild vom Grünen Heiner im Morgenrot. Foto: @Bike Frank/Facebook

Der Sonnenaufgang an diesem Donnerstag war ein besonderer im Kreis Ludwigsburg: In den sozialen Medien teilen User Fotos von einem tiefroten Himmel. Selbst die Polizei macht mit.

Ludwigsburg - Eine alte Bauernregel besagt: Morgenrot, schlecht Wetter droht. Zweiteres wird sich noch bewahrheiten müssen. Die kurze Phase vor dem Sonnenaufgang an diesem Donnerstagmorgen jedenfalls war im Landkreis Ludwigsburg geprägt von einem schön anzusehenden Morgenrot: Von violett bis zu einem dunklen Orange reichte die Farbpalette des Himmelspektakels.

User auf Facebook, Twitter, Instagram und Co. teilen seit Stunden Bilder von dem farbenfrohen Ereignis.

Ein Follower unserer Facebook-Gruppe von Strohgäu-Extra hat uns ein Bild vom Grünen Heiner im Morgenrot geschickt:

Aber auch auf Instagram präsentieren die Frühaufsteher unter den Usern ihre Fotos von der Phase kurz vor Sonnenaufgang:

Übrigens: Das Morgenrot entsteht, wenn sich viele Teilchen in der Atmosphäre finden, die vom Sonnenlicht reflektiert und gebrochen werden können. Das gestreute Licht erscheint dann in allen Schattierungen – sofern der Himmel dort, wo die Sonne aufgeht, also im Osten, auch klar ist. Wolken, die aus dem Westen kommen, bilden dann quasi die Leinwand für das Farbspektakel. Und aus diesem Grund stimmt auch die Bauernregel, dass ein Morgenrot meist schlechtes Wetter bedeutet. Leider.