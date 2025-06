Sonne satt: Fünf Traumziele für den Juni

Foto: Jordi Saladrigues/iStock via Getty Images

Wo ist der Juni am schönsten? Fünf Reiseziele - von Sloweniens Bergsee bis Italiens Küstenzauber - zeigen jetzt ihre stillste, sonnigste und stimmungsvollste Seite. Wer Sonne, Weite oder Kultur sucht, findet hier besondere Orte vor der Hauptsaison.

Der Juni ist ein idealer Reisemonat. Während in einigen Regionen der Sommer erst richtig beginnt, herrschen anderswo schon angenehme Frühsommerbedingungen. Die Tage sind lang, das Licht ist weich und vielerorts ist es noch nicht so überlaufen wie in der Hochsaison im Juli und August. Wer dem Alltag entfliehen und dabei angenehmes Klima, kulturelle Vielfalt oder außergewöhnliche Naturerlebnisse sucht, findet im Juni beste Bedingungen. Fünf ganz unterschiedliche Reiseziele zeigen, wie facettenreich der frühe Sommer sein kann.

Märchenhafte Kulisse in Bled, Slowenien

Eingebettet zwischen Alpenausläufern und dicht bewaldeten Hängen liegt der Bleder See wie ein Naturjuwel im Nordwesten Sloweniens. Im Juni präsentiert sich die Region von ihrer schönsten Seite: Die Tage sind sonnig und nicht zu heiß, das Wasser beginnt sich zu erwärmen, und die umliegenden Wälder leuchten in sattem Grün. Die touristische Hochsaison ist noch fern, sodass sich die märchenhafte Atmosphäre ganz in Ruhe genießen lässt.

Das stille Gleiten der traditionellen "Pletna"-Boote über den See, der Aufstieg zur mittelalterlichen Burg mit Panoramablick und die berühmte Bleder Cremeschnitte in einem der Seecafés - all das entfaltet im Frühsommer eine besondere Leichtigkeit. Gleichzeitig lädt die Umgebung zu ausgedehnten Wanderungen und Radtouren ein. Besonders beliebt sind Touren in den Triglav-Nationalpark, wo die Luft klar und die Landschaft beinahe unberührt ist. Bled bietet im Juni eine ausgewogene Mischung aus Erholung, Naturerlebnis und slowenischer Gastfreundschaft.

Kanadas wilde Küste: Gaspésie in Québec

Weit entfernt von den ausgetretenen Pfaden liegt die Gaspésie-Halbinsel im Osten Kanadas - ein Sehnsuchtsort für alle, die Ursprünglichkeit und Weite suchen. Im Juni beginnt hier der kurze, intensive Sommer. Die Temperaturen steigen angenehm an, die Vegetation erwacht in voller Kraft, und der Atlantik wird zur Bühne für spektakuläre Tierbeobachtungen. Gerade in diesem Monat sind Buckelwale, Delfine und Robben entlang der Küste besonders gut zu sehen.

Mit ihren schroffen Klippen, einsamen Stränden und dichten Wäldern bietet die Halbinsel ideale Bedingungen für Roadtrips. Eine beliebte Route ist die berühmte Route 132, die in weiten Bögen der Küstenlinie folgt. Auch der Forillon-Nationalpark präsentiert sich im Juni von seiner schönsten Seite. Wanderungen führen über blühende Wiesen zu dramatischen Aussichtspunkten über dem Golf von St. Lorenz. Kleine Fischerdörfer, Leuchttürme und die französisch-kanadische Kultur runden das Erlebnis ab - eine eindrucksvolle Mischung aus Natur und Authentizität.

Kultur mit Leichtigkeit: Frühsommer in Krakau

Krakau zählt zu den faszinierendsten Städten Osteuropas und entfaltet im Juni seinen besonderen Reiz, wenn sich das Leben zunehmend nach draußen verlagert. Die Tage sind warm, aber noch nicht drückend, die Parks und Gärten stehen in voller Blüte, und die historischen Plätze der Altstadt werden zur Bühne für Musik, Straßentheater und Festivals. Die Atmosphäre ist lebendig, doch nicht überfüllt, was den Stadtbummel besonders angenehm macht.

Kulturell bietet Krakau eine erstaunliche Vielfalt: Vom imposanten Wawel-Schloss über die gotische Marienkirche bis hin zum jüdischen Viertel Kazimierz, das Geschichte und modernes Leben auf faszinierende Weise miteinander verbindet. Im Juni lassen sich die Sehenswürdigkeiten in entspannter Stimmung entdecken, ohne lange Warteschlangen oder Hitzestress. Auch kulinarisch ist die Stadt ein Genuss - sei es bei einem späten Frühstück im Innenhof oder bei traditionellen Gerichten in einem der Kellerlokale. Krakau zeigt sich in diesem Monat als Ort voller Atmosphäre, Kultur und Unaufgeregtheit.

Magie der Mitternachtssonne in Tromsø, Norwegen

Im arktischen Norden Norwegens beginnt im Juni eine der außergewöhnlichsten Jahreszeiten Europas: die Zeit der Mitternachtssonne. Rund um die Stadt Tromsø bleibt es rund um die Uhr hell und die Sonne scheint, ohne ganz unterzugehen. Dieses einzigartige Licht taucht die Landschaft in eine goldene Stimmung und macht Wanderungen, Bootsfahrten und Naturbeobachtungen zu intensiven Erlebnissen.

Die Region um Tromsø bietet mit ihren schneebedeckten Gipfeln, glitzernden Fjorden und kargen Hochebenen eine spektakuläre Kulisse. Im Juni ist die Natur in voller Blüte, die Temperaturen sind angenehm frisch, aber nicht mehr winterlich. Wer möchte, kann auch in den späten Abendstunden noch eine Gipfeltour unternehmen oder durch blühende Täler wandern - dabei gerät das Zeitgefühl völlig aus den Fugen. Tromsø hat im Juni nicht nur unberührte Natur zu bieten, sondern auch ein Reiseerlebnis, das weit über das Gewohnte hinausgeht.

Salento: Italiens sonniger Süden vor der Hochsaison

Salento, ein Landstrich im tiefen Süden Italiens zwischen Adria und Ionischem Meer, ist für seine sanften Hügel, weißen Dörfer und türkisfarbenen Buchten bekannt. Hier ist im Juni bereits Sommer, doch der große Besucheransturm lässt noch auf sich warten. Das Klima ist stabil, die Strände sind noch nicht überfüllt und das Leben spielt sich zunehmend im Freien ab, sei es in den schattigen Gassen von Lecce oder auf den Terrassen der Küstenorte.

Zwischen Barockarchitektur, endlosen Olivenhainen und kleinen Badebuchten entfaltet sich ein Lebensgefühl, das von Ruhe, Genuss und südlicher Leichtigkeit geprägt ist. Besonders reizvoll ist Salento im Juni, wenn die langen, warmen Abende zum Flanieren und Verweilen einladen. Die Strände rund um Otranto oder Santa Maria di Leuca zeigen sich von ihrer besten Seite, während im Hinterland Feste und Märkte stattfinden, die einen authentischen Einblick in die apulische Kultur geben. Salento ist im Juni eine Oase des mediterranen Sommers: still, sonnig und voller Geschmack.