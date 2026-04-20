Blue Moon: Der Vollmond ist im Wonnemonat gleich zwei Mal zu sehen

Warum der Mai einen seltenen Blue Moon bringt – einen zweiten Vollmond im Monat. Unterdessen liefern sich Venus und Jupiter ein Rennen am Abendhimmel.
Der Mai bietet Himmelsguckern gleich zwei Vollmondphasen. Die erste tritt bereits am 1. Mai um 19.23 Uhr ein. Da eine volle Lunation – die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden gleichen Mondphasen, also beispielsweise von Vollmond zu Vollmond – 29,5 Tage dauert, der Mai aber 31 Tage hat, kommt es diesmal zu einem zweiten Vollmond in diesem Monat.