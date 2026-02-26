Sonne lockt ins Freie: Frühling beginnt in Stuttgart – wir haben die Bilder
8
Das gute Wetter zieht die Stuttgarter nach draußen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Viel Sonne und Temperaturen knapp unter 20 Grad – der Frühling hat Stuttgart erreicht. Wir haben die Eindrücke dieses Frühlingstags gesammelt.

Der Frühling ist da – und die Stuttgarter zieht es ins Freie. Am Donnerstagnachmittag tummeln sich zahlreiche Menschen bei Sonne und milden Temperaturen am Schlossplatz. Viele sitzen auf den Bänken rund um den Brunnen oder in den Außenbereichen der Lokale an der Königsbaupassage und genießen die Sonne. In unserer Bildergalerie haben wir Eindrücke von diesem Frühlingstag gesammelt.

 

Und auch am Freitag können Stuttgarter mit viel Sonne rechnen. Mit 17 Grad in Oberschwaben und bis zu 23 Grad im Breisgau rechnet der Deutsche Wetterdienst erneut mit sehr hohe Temperaturen. Der Südwestwind wehe mäßig, in den Hochlagen des Schwarzwaldes seien weiterhin starke bis stürmische Böen möglich.

Am Samstag selbst soll es wolkig bis stark bewölkt sein, von Nordwesten ziehen Regenfälle heran, teils schauerartig. Die Höchstwerte sollen zwischen 14 Grad im Hotzenwald und 18 Grad in der Hohenloher Ebene liegen. In der Nacht zum Sonntag sind bei 6 bis 3 Grad weitere einzelne Regenschauer möglich.

 