Tausende genießen tolles Wetter an der frischen Luft

Sonne in Stuttgart

13 Die Sonne strahlte über Stuttgart. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Frühlingshafte Temperaturen haben heute zahlreiche Stuttgarter aus ihren Wohnungen gelockt. Besonders der Höhenpark Killesberg war am Sonntag ein beliebtes Ausflugsziel.

Stuttgart - Dieses Wetter macht Laune: Am Sonntag genossen Tausende Stuttgarter die warmen Temperaturen und den blauen Himmel über dem Kessel. Besonders viele zog es dabei in den Höhenpark Killesberg, wo das Thermometer zeitweise 16 Grad anzeigte. In der kommenden Woche sollen die Temperaturen dank des Hochs „Frauke“ sogar auf bis zu 20 Grad steigen.

Jung und Alt nutzten die Gelegenheit, sich zu bewegen, ein Eis zu essen oder sich einfach auf der Wiese zu sonnen. Auf dem Killesbergturm bot sich den Besuchern am Sonntag bei strahlend blauem Himmel ein toller Blick über die Stadt. Auch die ersten Krokusse zeigten sich von ihrer schönsten Seite.

In unserer Bildergalerie gibt es frühlingshafte Impressionen aus Stuttgart.