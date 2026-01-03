Sonja Zietlow: TV-Moderatorin teilt seltenes Paarbild mit Ehemann Jens Oliver Haas

Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow versendet auf Social Media Neujahrsgrüße und teilt dabei einen seltenen Einblick ins Privatleben. Sie zeigt ein Bild von sich und Ehemann Jens Oliver Haas gemeinsam mit den beiden Hunden.

Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow (57) hält ihr Privatleben normalerweise aus der Öffentlichkeit heraus. Umso mehr freuten sich die Fans, als sie zum Neujahr auf Instagram ein Bild von sich gemeinsam mit Ehemann Jens Oliver Haas (59) und ihren beiden Hunden veröffentlichte.

"Frohes neues Jahr! Gut gelaunt ins neue Jahr 2026", steht über dem Bild, das die beiden fröhlich hüpfend auf einem Golfplatz zeigt. Ein Hund liegt im Hintergrund auf dem Boden, der andere marschiert voran. In sportlicher Kleidung und Sneakers schwingen beide gut gelaunt die Arme in die Luft und strahlen.

In der Kommentarspalte des Beitrags häufen sich Neujahrswünsche von Fans. "Frohes neues Jahr euch beiden", heißt es da. Oder: "Du bist jedes Jahr das Highlight im Dschungelcamp". Am 23. Januar startet die 19. Staffel des RTL-Erfolgs "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", natürlich wie immer mit Zietlow und ihrem Kollegen Jan Köppen (42) als Moderatoren.

Gemeinsam ins Dschungelcamp

Und auch Jens Oliver Haas ist mit dabei, denn Sonja Zietlow und ihr Ehemann arbeiten auch beruflich eng zusammen. Haas ist als Fernsehautor, Moderationscoach und TV-Produzent der Chefautor von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Außerdem leiht er dem Camp-Arzt Dr. Bob die deutsche Stimme. Das Paar, das seit 2002 verheiratet ist, lernte sich bei Dreharbeiten kennen.

Pünktlich zum neuen Jahr hat RTL auch die diesjährigen zwölf Dschungelcamp-Kandidaten bekannt gegeben, allen voran der in Ungnade gefallene Musiker Gil Ofarim. Außerdem sind die zerstrittenen Realitystars Samira Yavuz und Eva Benetatou dabei, ebenso wie ihre Kollegen Ariel, Umut Tekin und Patrick Romer. Außerdem ziehen die Schauspieler Mirja du Mont, Stephen Dürr, Nicole Belstler-Boettcher und Hardy Krüger ein, außerdem Simone Ballack und Hubert Fella.