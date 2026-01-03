Sonja Zietlow: TV-Moderatorin teilt seltenes Paarbild mit Ehemann Jens Oliver Haas

Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow versendet auf Social Media Neujahrsgrüße und teilt dabei einen seltenen Einblick ins Privatleben. Sie zeigt ein Bild von sich und Ehemann Jens Oliver Haas gemeinsam mit den beiden Hunden.
Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow (57) hält ihr Privatleben normalerweise aus der Öffentlichkeit heraus. Umso mehr freuten sich die Fans, als sie zum Neujahr auf Instagram ein Bild von sich gemeinsam mit Ehemann Jens Oliver Haas (59) und ihren beiden Hunden veröffentlichte.