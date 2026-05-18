Ob der Geist des im Jahr 2020 verstorbenen Gotthilf Fischer noch immer durch das Haus am Fuße der Weinberge weht? Vor 15 Jahren, 2011, hatte Sonja Philipp mit ihrem Mann das Haus des legendären Chorleiters im Weinstädter Stadtteil Beutelsbach (Rems-Murr-Kreis) erworben, und am Freitag ist die erste Single der 69-Jährigen herausgekommen mit dem Titel „Es gibt dich“. Der Text stammt aus ihrer Feder, bei der Melodie für den ins Ohr gehenden Schlager hat ihr der Musiker und Produzent Rodolfo Guzmann Tenore aus Waiblingen unter die Arme gegriffen.

Sonja Philipp sitzt in ihrem Büro mit Blick auf den kleinen Teich hinter dem Haus und die Weinberge im Hintergrund. Viel haben sie und ihr Mann Michael verändert, doch der eine Raum im Untergeschoss mit den vielen Schränken und Regalen aus dunklem Holz, direkt neben dem Büro des Paares, sei fast unverändert geblieben, und diene jetzt als Gästezimmer, erzählt sie.

Sonja Philipps Herzenswunsch: „Mein Lied einmal im Radio hören“

Mit Einrichtungen, Häusern und Wohnungen kennt sich Sonja Philipp aus. In ihrem Berufsleben hat sie schon vielen Menschen einen Herzenswunsch erfüllt. Mit ihrem Mann ist sie als Bauträger tätig und hat schon viele Mieter zu Eigentümern ihres Zuhauses gemacht. Mit der Veröffentlichung ihrer ersten Single erfüllt sie sich nun selbst einen Herzenswunsch. „Mein großer Traum ist es, mein Lied einmal im Radio zu hören und einmal in der Giovanni-Zarrella-Show aufzutreten“, sagt sie mit einem Lächeln. „Aber wahrscheinlich würde ich vor Lampenfieber sterben“ – und es dennoch tun, wie so vieles in ihrem Leben. „Denn den Mutigen gehört die Welt“, sagt sie.

Sonja Philipp wuchs in Stuttgart-Hedelfingen in einer Großfamilie auf – mit acht Brüdern und einer Schwester. Als junge Frau erkämpfte sie sich ihren Platz in einer im Jahr 1980 noch von Männern dominierten Welt von Außendienstlern. Ihr Bruder, dem die Versicherungsagentur gehörte, hatte sie eigentlich als Putzfrau eingestellt. „Meinen ersten Außentermin mit einem Vertragsabschluss habe ich heimlich gemacht. Ich habe immer gut zugehört, während ich im Büro geputzt habe“, sagt sie mit einem Lächeln. Bald war sie eine der besten Außendienstler ihres Bruders und wurde von der Versicherung mit Urkunden ausgezeichnet.

„Reichtum beginnt mit Lebensfreude“: Musik als Therapie

Beruflich hat Sonja Philipp früh eine Menge erlebt und erreicht. „Ich hatte einen starken Willen, war fleißig und erfolgreich“, sagt die 69-Jährige. Zehn Jahre hatte sie Vollgas gegeben, bis sie am Ende ihrer Kräfte war. „Ich hatte einen Burnout und den Sinn des Lebens verloren.“ Sonja Philipp begann viel in der Bibel zu lesen, und sie ging zu einem Therapeuten. „Der hat mir empfohlen, zu singen, das würde meinem Gemüt guttun, also habe ich angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen.“ Mit der Musik kehrte die Freude in ihr Leben zurück. „Seitdem weiß ich: Reichtum beginnt mit Lebensfreude.“ Musik spende Trost, bringe Freude und drücke Dankbarkeit aus. „In der Bibel wird sie als göttliches Geschenk bezeichnet.“

In dieser Zeit schrieb Sonja Philipp den Text von „Es gibt dich“, mit dem sie jetzt anderen Mut machen will. „Denn nur wer sich selbst aufgibt, hat verloren“, sagt sie. In dem Song gehe es um Selbstliebe und Selbstachtung – „Es gibt dich und ich bin froh, doch gibt’s dich nicht, dann gibt es mich und das ist wichtig, das weißt du“ – darum, keine Angst vor Veränderungen zu haben und im Herzen jung zu bleiben.

„Das Leben spielt seine eigene Melodie“: Sonja Philipps Weg zur Musik

Den Text hat sich Sonja Philipp schon vor vielen Jahren als ihr geistiges Eigentum von einem Notar beglaubigen lassen. Bei der Melodie dazu benötigte sie Hilfe. „Ich spiele kein Instrument und kann keine Noten lesen, ich kann nur singen“, sagt sie. Ihr damaliger Gesangslehrer, ein Professor, setzte ihren mündlichen Gesangsvortrag in eine erste musikalische Interpretation um. Dass das Lied veröffentlicht wird, war nicht geplant. Doch das Leben spielt seine eigene Melodie.

Der legendäre, im Jahr 2020 verstorbene Gotthilf Fischer wohnte einst in dem Haus in Weinstadt, in dem heute Sonja Philipp lebt. Foto: Gottfried Stoppel/Archiv

Im März dieses Jahres hörte Sonja Philipp per Zufall die Geschichte von Hans Derer, dem Musikproduzenten aus Winnenden. „Als ich erfuhr, dass er das musikalische Erbe von Gotthilf Fischer verwaltet, dachte ich, da gehe ich mal hin und sag ihm, ich will ein Liedle aufnehmen.“ An ihr eigenes Lied dachte sie dabei gar nicht. Doch als Derer von genau diesem Song hörte, wurde er hellhörig. Er rief sofort Rodolfo Guzman Tenore an, mit dem er häufig zusammenarbeitet. „Noch am selben Tag bin ich zu ihm nach Waiblingen ins Studio gefahren“, sagt Sonja Philipp. Gemeinsam arbeiteten sie an „Es gibt dich“ und das Ergebnis ist seit Freitag unter dem Link https://bfan.link/es-gibt-dich zu hören.

Sonja Philipp wünscht sich, dass ihre Musik viele Menschen ermutigt und ein Stück Lebensfreude bringt. „Vielleicht hat mich ja doch der Geist von Gotthilf Fischer inspiriert“, sagt sie mit Lächeln.