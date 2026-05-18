Sonja Philipp aus Weinstadt wagt mit 69 Jahren den Sprung ins Schlagerbusiness. Ihre erste Single ist bereits erschienen. Dabei spielt auch der verstorbene Gotthilf Fischer eine Rolle.
Ob der Geist des im Jahr 2020 verstorbenen Gotthilf Fischer noch immer durch das Haus am Fuße der Weinberge weht? Vor 15 Jahren, 2011, hatte Sonja Philipp mit ihrem Mann das Haus des legendären Chorleiters im Weinstädter Stadtteil Beutelsbach (Rems-Murr-Kreis) erworben, und am Freitag ist die erste Single der 69-Jährigen herausgekommen mit dem Titel „Es gibt dich“. Der Text stammt aus ihrer Feder, bei der Melodie für den ins Ohr gehenden Schlager hat ihr der Musiker und Produzent Rodolfo Guzmann Tenore aus Waiblingen unter die Arme gegriffen.