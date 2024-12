Sonic the Hedgehog 3 abgehängt: Nach mauem Start: Mufasa holt über Weihnachten an den Kinokassen auf

1 Mufasa schlägt zurück. Foto: Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Aufatmen bei Walt Disney Pictures: Nach schwachem Start hat sich "Mufasa " über Weihnachten erholt. Über die Feiertage stellte das "König der Löwen"-Prequel sogar den Überflieger "Sonic the Hedgehog 3" in den Schatten. Aber nicht an allen Tagen.











Am ersten Wochenende nach seinem Start am 20. Dezember 2024 hatte "Mufasa" noch enttäuscht. Statt den anvisierten 50 Millionen US-Dollar standen für das "König der Löwen"-Prequel nur 35 Millionen zu Buche. Doch über das lange Weihnachtswochenende legte "Mufasa" nach. Laut dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" spielte der Film zwischen Mittwoch und Sonntag 63,8 Millionen Dollar ein.