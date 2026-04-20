Im Rahmen der Beziehungskisten gastiert das Vorzeigepaar Natalie Karl und Matthias Klink in Fellbach. Ein Gespräch kurz vor dem Konzert – ausschließlich mit Liedern über die Liebe.
In ihrer herausragenden Reihe „Beziehungskunst“ über Künstlerpaare in Literatur, Musik und Kunst hat die Kulturgemeinschaft Fellbach (Rems-Murr-Kreis) in den vergangenen Monaten bereits mehrere Hochkaräter angelockt. Nun folgt ein weiteres Highlight – denn als außergewöhnliches Künstlerpaar sind der aus Fellbach-Schmiden stammende Tenor Matthias Klink und seine Ehefrau, die Sopranistin Natalie Karl, mit ihrer „Just Another Blues Band“ (JABB) zu Gast. An diesem Donnerstag, 23. April, präsentieren sie in der Schwabenlandhalle Fellbach Songs und Arien über die Liebe in all ihren Facetten. Vorab geben sie Einblicke in ihr eigenes (Liebes-)Leben.