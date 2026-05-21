Songs über Baustellen-Frust: „Der Wahnsinn geht weiter“ – neue Lieder über diese zwei Baustellen im Kreis

Christine Lipic aus Ingersheim (Kreis Ludwigsburg) hat Lieder über zwei Baustellen und den Frust der Autofahrer veröffentlicht. Es geht um die Sternkreuzung und die Auwiesenbrücke.

Zum Beginn der Pfingstferien werden in Deutschland traditionell Rekordstaus erwartet. Wer aus dem Kreis Ludwigsburg startet, freut sich vielleicht einmal woanders im Stau zu stehen, als direkt vor der eigenen Haustür. Eine gewisse Portion Galgenhumor braucht man, um die diversen Baustellen hier als Autofahrer zu überstehen. Davon kann Christine Lipic wörtlich ein Lied singen.

Die 57-Jährige Content Creatorin beschäftigt sich derzeit fast hauptsächlich mit Baustellen, wie es scheint. Nach ihrem kleinen viralen Hit mit dem KI-gestützten Song über die B27-Baustelle in Bietigheim hat sie mittlerweile doppelt nachgelegt.

Zuerst hat sich die Ingersheimerin, die unter dem Account-Namen „niknak068“ auf diversen Plattformen aktiv ist, die Sternkreuzung in Ludwigsburg vorgenommen, dann die Auwiesenbrücke in Bietigheim. Der Song zur Sternkreuzung thematisiert wieder den täglichen Stau durch die Sperrung dort. Noch bis September wird der Knotenpunkt umgebaut und ist derzeit nur noch als T-Kreuzung mit Baustellenampeln befahrbar.

„Kopf kaputt – Sternkreuzung“ heißt der Song dazu von Lipic und der Künstlichen Intelligenz, die sie für die Vertonung stets nutzt. Der Text mit Zeilen wie „Oh Sternkreuzung, du raubst mir den Verstand“ und „nur Bremslicht und Motorendröhn, dabei ist Ludwigsburg eigentlich so schön“ stammt aus ihrer Feder. Wie beim vorherigen Stück über die B27 in Bietigheim geht es in dem Video, das auf Sozialen Medien geteilt wird, um eine Staufahrt.

Millionen Mal gesehen

Mit dabei ist erneut Lipics Ehemann als Fahrer, der immer wieder den verzweifelten Fahrer mimt. Die zweifache Mutter hat den Beruf der Content Creatorin, also das Kreieren von Inhalten für Soziale Plattformen wie Facebook, Instagram und TikTok, erst vor Kurzem aufgenommen. Sie hat schnell ein Gespür dafür entwickelt, welche Themen geklickt werden.

Das erste Baustellenvideo aus Bietigheim steht bei mehr als 200.000 Views allein bei Instagram. Lipic produziert aber auch humorige Alltagsvideos über Beziehungen oder Familien. Diese Videos wurden teilweise mehrere Millionen Mal angesehen auf den diversen Plattformen.

Auwiesenbrücke im Fokus

Einen direkten Nachfolger für das Video und die Baustelle in Bietigheim gibt es aus der Feder von Lipic mittlerweile auch: „Der Wahnsinn geht weiter“, heißt es in dem Lied, das sich der anstehenden Sperrung der Auwiesenbrücke in Bietigheim widmet. Wie geplant, soll die wichtige Verbindung ab dem Tag nach Pfingstmontag komplett gesperrt werden.

Die Brücke muss instandgesetzt werden und kann voraussichtlich bis September nicht befahren werden. Einheimische erwarten ein erneutes Verkehrschaos, weil der Verkehr unter anderem durch eine 30er-Zone in der Hillerstraße umgeleitet wird. Die Auwiesenbrücke ist die Verbindung zwischen dem Verkehrsstrom auf der B27 durch Bietigheim und der Umfahrung, die über Tamm und Bissingen nach Bietigheim und Sachsenheim führt.

Neben der Umfahrung müssen während der Bauzeit auch die Karl-Mai-Allee und die Löchgauer Straße viel Verkehr auffangen. Für Lipic ist in ihrem Song klar, dass die Arbeiten bis zum Pferdemarkt Anfang September erledigt sein müssen, sonst werde man alle Autofahrer in Bietigheim „in der Klapse wiederfinden“.