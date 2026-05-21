Songs über Baustellen-Frust: „Der Wahnsinn geht weiter“ – neue Lieder über diese zwei Baustellen im Kreis

Christine Lipic aus Ingersheim (Kreis Ludwigsburg) hat Lieder über zwei Baustellen und den Frust der Autofahrer veröffentlicht. Es geht um die Sternkreuzung und die Auwiesenbrücke.
Zum Beginn der Pfingstferien werden in Deutschland traditionell Rekordstaus erwartet. Wer aus dem Kreis Ludwigsburg startet, freut sich vielleicht einmal woanders im Stau zu stehen, als direkt vor der eigenen Haustür. Eine gewisse Portion Galgenhumor braucht man, um die diversen Baustellen hier als Autofahrer zu überstehen. Davon kann Christine Lipic wörtlich ein Lied singen.