Der Song «Choke me» für den Eurovision Song Contest sorgt für Wirbel. Warum Rumäniens öffentlich-rechtlicher Sender TVR den Beitrag verteidigt – und was die Künstlerin selbst zu dem Text sagt.
Bukarest - Rumäniens öffentlich-rechtlicher Fernsehsender TVR nimmt den Song "Choke me" ("Würg mich") der rumänischen Künstlerin Alexandra Capitanescu in Schutz und weist den Vorwurf zurück, dem zufolge das Lied Gefahren einer Sexualpraktik verharmlost. "Choke me" ist als rumänischer Beitrag beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) vorgesehen.