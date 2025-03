Song über Stuttgarter Wahrzeichen: „Zacke geht steil“ – Die Zahnradbahn erhält eine musikalische Würdigung

Der Musiker Nasim Kholti ist vor allem für seine humorvollen Lieder über verschiedene Stuttgarter Stadtviertel bekannt. In seinem neuesten Video geht es um die Stuttgarter Zahnradbahn, auch als Zacke bekannt. Was gefällt ihm an der Bahn so?

Ob Arnulf-Klett-Passage, Feuerbach oder diverse Dönerläden: Vor Nasim Kholti ist kein Ort sicher. Vor einiger Zeit begann der Berufsmusiker damit, Stuttgarter Kultorte und Stadtteile musikalisch zu verwerten und die daraus entstandenen Lieder auf seinem Instagram-Kanal @nasimmusik zu veröffentlichen. Mehr als 8000 Follower hat er dort schon, die sich für seine Stadtteil-Hymnen begeistern. „Klasse“ oder „Mega, groovt!“, so lauten die meisten Kommentare unter seinen Instagram-Videos.

Die Clips bestehen aus einschlägigen Rhythmen und Texten mit Wortwitz, welche die verschiedenen Stadtteile möglichst humorvoll beschreiben. „Ich war noch nie in Stuttgart-Nord, ich war noch niemals am Max-Eyth“ heißt es da zum Beispiel in Anlehnung an Udo Jürgens, oder ganz auf Schlager-Art „Ich hab mein Herz an Zuffenhausen verloren“.

Lesen Sie auch

Die Zacke – ein Stück Stuttgarter Kulturgut

In den Videos sieht man dazu verschiedene markante Orte aus den jeweiligen Vierteln, seien es ikonische Geschäfte, bekannte Parks oder auch Straßenkreuzungen. Kholti verlässt sich dabei auch auf seine Follower, die unter seinen Videos die Geheimtipps ihres Stadtviertels kommentieren und Vorschläge für das nächste Lied bringen.

Nun hat der Berufsmusiker einen neuen Clip veröffentlicht. In diesem geht es allerdings nicht um Untertürkheim oder Vaihingen, sondern um die Zacke, die kultige Stuttgarter Zahnradbahn. „Ich mache Backe-Backe und fahre Zacke-Zacke“ heißt es dazu im Lied.

Die Stuttgarter Zacke ist eine Besonderheit

„Zacke geht steil seit 1884“ – die Zacke existiert tatsächlich seit fast 150 Jahren. Sie fährt vom Marienplatz aus in den höher gelegenen Stadtteil Degerloch und befördert dabei laut der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) täglich 2500 bis 3000 Menschen.

Insgesamt sind nur noch vier Zahnradbahnen in Deutschland in Betrieb, die Zacke ist eine davon. Dabei hat die Stuttgarter Bahn einen ganz besonderen Vorteil: Hat man sein Fahrrad dabei und keine Energie, die 210 Meter Höhenunterschied mit eigener Kraft zu bezwingen, ist es möglich, sein Rad in einem eigens dafür konzipierten Fahrradwagen nach Degerloch befördern zu lassen. Um es mit Kholti zu sagen: „ Zacke bringt dich hin mit Fahrradanhänger“.

Kholtis Video kommt im Internet gut an

Der „Zacke-Song“ entstand in Kooperation mit der SSB und wurde daher sowohl auf Kholtis Instagram-Account als auch auf dem der SSB gepostet. Dort kommt er gut an, die Kommentare sind wie unter seinen anderen Videos überwiegend positiv. Das Loblied auf die Zacke ist nicht der einzige Clip, der mit der SSB entstand: Vor einigen Monaten veröffentlichte der Musiker zusammen mit dem Stuttgarter Betrieb bereits den „SSB-Song“.

Der neue Song passt in Kholtis generelles Schema. Mit der Zacke handelt es sich thematisch wieder um ein Stück Stuttgarter Kulturgut. Auch Stadtviertel kommen wieder im Lied vor: Der Stadtteil Degerloch, der bis jetzt noch kein eigenes Lied bekam, wird hier mit „Degerloch ist so was wie das Stuttgarter Bel Air“ gewürdigt.

2022 erhält die Zacke ein neues Fahrzeug. Foto: Lichtgut/Julian Rettig/Julian Rettig

Videotechnisch fügt sich der Song gut zwischen Kholtis anderen Beiträgen ein. In dem Videoclip sieht man Außenaufnahmen der Umgebung, wie zum Beispiel vom Santiago-de-Chile-Platz.

Nach dem „Zacke-Song“ hat Kholti keine Zeit für eine Pause. In der Beschreibung des Videos wird gefragt: „Welche Songs fehlen euch? Welche müssen wir unbedingt noch droppen?“ In den Kommentaren wurde daraufhin direkt schon der Bus der Linie 42 als Idee für den nächsten Clip vorgeschlagen.