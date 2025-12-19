Die Beziehung des Barden zu einer Minderjährigen bringt den Fachrat gegen Rassismus in Schorndorf in ein Dilemma. Das Konzert mit dem Song des Liedermachers findet jedoch statt.
Ach ja, die alten Helden und ihre Abgründe. Wenn bei den Idolen der Vergangenheit die moralische Integrität angekratzt oder fast zerstört ist, gerät auch der Stolz auf die bis dato innige Beziehung zu den Protagonisten ins Wanken. Und eng ist die Beziehung zwischen dem Liedermacher Konstantin Wecker und Schorndorf durchaus – gewesen.