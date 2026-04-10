Song Runway: Lady Gaga und Doechii singen Duett für Der Teufel trägt Prada 2

Zwei Grammy-Preisträgerinnen in einem Song: Lady Gaga und Doechii haben die Single "Runway" aus dem Soundtrack von "Der Teufel trägt Prada 2" veröffentlicht. Es ist die erste Zusammenarbeit der Sängerinnen.
Lady Gaga (40) und Doechii (27) haben sich für eine Single zum Film "Der Teufel trägt Prada 2" zusammengetan. Das Duo veröffentlichte den Song "Runway", passend zum Namen des fiktiven Modemagazins aus der Filmreihe. "Monday through Sunday / I can turn a dance floor into a runway" (zu Deutsch: "Montag bis Sonntag / Ich kann eine Tanzfläche in einen Laufsteg verwandeln"), singen die beiden im Refrain des Songs, der House- und Dance-Pop-Elemente verbindet.