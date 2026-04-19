Für Billie Eilish ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Beim zweiten Coachella-Wochenende holte Justin Bieber sie auf die Bühne und widmete ihr einen seiner größten Hits.

Es war der Moment, auf den Billie Eilish (24) seit ihrer Kindheit gehofft hatte. Während Justin Biebers (32) Headline-Auftritt am zweiten Coachella-Wochenende in der Nacht auf Sonntag wurde die Sängerin auf die Bühne gebeten, nahm Platz auf einem Stuhl - und ließ sich von ihrem Idol persönlich seinen Hit "One Less Lonely Girl" vorsingen.

Der 2009 veröffentlichte Song gilt als einer der Klassiker aus Biebers früher Karriere und hatte schon damals eine besondere Bedeutung: Bei seinen ersten Konzerten wählte der heute 32-Jährige bei jedem Auftritt eine Frau aus dem Publikum aus, die während der Ballade auf der Bühne sitzen durfte.

Eilish macht aus ihrer Bewunderung für den kanadischen Popstar seit Jahren keinen Hehl. Immer wieder nannte sie Bieber in Interviews als zentrale Inspiration für ihren eigenen Weg ins Musikgeschäft. 2019 trafen sich die beiden erstmals beim Coachella-Festival, kurze Zeit später arbeiteten sie gemeinsam an einem Remix zu Eilishs Hit "Bad Guy".

Nostalgie-Segment als Bühne für den großen Auftritt

Eingebettet war der emotionale Moment in einen Teil des Konzerts, den Bieber ganz seiner eigenen Anfangszeit widmete. Im sogenannten YouTube-Segment scrollte der Sänger durch Clips seiner früheren Auftritte und sang zu alten Covern mit. In diesem Jahr erinnerte er unter anderem an seine Kinderversion von Justin Timberlakes "Cry Me a River". Als er dann den Übergang zu "One Less Lonely Girl" suchte, war Eilish der perfekte Gast für einen Song, der ursprünglich genau dieser Dynamik zwischen Star und Superfan gewidmet war.

Wie auf Videos auf Social Media zu sehen ist, zählte die Einlage zu den Höhepunkten des gesamten Abends. Eilish wirkte während der kompletten Darbietung sichtlich bewegt, versuchte ihr Gesicht in den Händen zu verstecken, während Bieber sie lachend umarmte. Zum Schluss sank sie vom Stuhl und wurde nochmals von ihrem Idol umarmt.

SZA, Sexyy Red und Big Sean als weitere Überraschungsgäste

Eilish war nicht der einzige prominente Name im Aufgebot an diesem Abend. Zum Abschluss holte Bieber SZA auf die Bühne. Gemeinsam performten die beiden ihren Track "Snooze". Sexyy Red unterstützte Bieber bei "Sweet Spot", während Rapper Big Sean zu "As Long As You Love Me" und "No Pressure" dazustieß.

Den größten Teil des Sets bestritt Bieber allerdings mit Songs seiner beiden jüngsten Alben der "Swag"-Reihe, darunter "Go Baby" und "All I Can Take". Bereits am ersten Coachella-Wochenende hatte er diese Stücke in den Mittelpunkt gerückt und das YouTube-Segment eingeführt.

Tour-Gerüchte werden lauter

Mit dem Coachella-Wochenende endet für Bieber ein intensiver Festival-Marathon. Es war bereits sein zweiter Headline-Auftritt beim kalifornischen Musikfestival. Unter Fans machen derweil Spekulationen über eine mögliche Tournee die Runde. Auf der Website des Sängers wurde zuletzt ein Hinweis ergänzt, wonach neue Konzerttermine per E-Mail an registrierte Abonnenten verschickt werden sollen. Ob und wann Bieber tatsächlich auf große Tour geht, ist bislang offen.