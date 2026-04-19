Für Billie Eilish ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Beim zweiten Coachella-Wochenende holte Justin Bieber sie auf die Bühne und widmete ihr einen seiner größten Hits.
Es war der Moment, auf den Billie Eilish (24) seit ihrer Kindheit gehofft hatte. Während Justin Biebers (32) Headline-Auftritt am zweiten Coachella-Wochenende in der Nacht auf Sonntag wurde die Sängerin auf die Bühne gebeten, nahm Platz auf einem Stuhl - und ließ sich von ihrem Idol persönlich seinen Hit "One Less Lonely Girl" vorsingen.