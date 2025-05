Song der Winnender Punk-Band Normahl: Punk-Band sch... musikalisch auf Schwäbisch Gmünd: So reagiert der Rathauschef

1 In einer Sequenz am Ende des Musikvideos zeigt die Punkband Normahl symbolisch, was sie von der Stadt Schwäbisch Gmünd und deren Nichtbeachtung ihrer Musikkunst hält. Foto: jüv

Ein Punk-Song sorgt für Wirbel in Schwäbisch Gmünd: Die Band Normahl rechnet musikalisch mit der Stadt ab – wegen eines nie zustande gekommenen Auftritts. OB Richard Arnold nimmt’s sportlich und spricht eine Einladung aus.











Es klingt wie ein kurioses Missverständnis mit Nachbeben: Die legendäre Winnender Punkband Normahl hat sich in einem aktuellen Song über Schwäbisch Gmünd ausgelassen – und das nicht etwa hymnisch, sondern mit einem lautstarken musikalischen Seitenhieb. In dem Stück „Schwäbisch Gmünd“ klagt die Band, dass sie dort in ihrer jahrzehntelangen Karriere nie auftreten durfte. Der Ton? Wütend, ironisch, ein bisschen wehmütig. Die Botschaft: Trotz ungezählter Gigs quer durch die Republik – in Gmünd war man offenbar nicht willkommen.