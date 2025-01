1 Silbermond mit Stefanie Kloß haben mit Herbert Grönemeyer (r.) zusammengearbeitet. Foto: [M] Universal Music / Olaf Heine

Passend zur angespannten politischen Lage haben Silbermond eine neue Version von "Mein Osten" aufgenommen. Für die zweite Veröffentlichung des Songs haben sie sich Verstärkung geholt.











Ein Lied, das an Aktualität nicht verloren hat: Silbermond haben an diesem Freitag eine neue Version ihres Songs "Mein Osten" aus dem Jahr 2019 veröffentlicht. Dafür hat sich die Band einen großen Namen an ihre Seite geholt: Dieses Mal ist das Lied ein Duett mit Herbert Grönemeyer (68).