Song Contest in Wien: Polizei registrierte 500 Cyberangriffe auf den ESC

Digitale Angriffe, aufgeheizte Stimmung in sozialen Medien und Demonstrationen: Wie die österreichische Polizei im Hintergrund des Musikwettbewerbs für Sicherheit sorgte.
Während des Eurovision Song Contest (ESC) in Wien ist es nach Angaben der österreichischen Polizei zu rund 500 Cyberangriffen gegen das internationale Musikevent gekommen. Die Sabotage-Versuche seien jedoch dank umfassender Sicherheitsmaßnahmen gescheitert, sagte Bundespolizeidirektor Michael Takacs. Die ernstzunehmenden Attacken hätten nicht nur die ESC-Website betroffen, sondern auch das System der Zutrittsbereiche, hieß es.