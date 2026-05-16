Song Contest in Stuttgart: Starke Stimmen der Hoffnung bei der Jewrovision

2700 begeisterte Besucher erleben im Kongresszentrum der Stuttgarter Messe einen mitreißenden Songcontest für jüdische Jugendliche. Gewinner mit der höchsten Punktzahl ist JuJuBa Baden.
Die Halle vibriert vor Lebensfreude, der Sound dröhnt, Fahnen werden geschwenkt, mit denen die Besucher ihre Herkunft und Zugehörigkeit demonstrieren, da kommt von der Bühne die Frage: „Ist HaLev Stuttgart schon da?“ Und wie sie da sind, die mehr als 40 Mitglieder des Stuttgarter Jugendzentrums HaLev (Das Herz), die nach ihrem Sieg beim Jewrovision 2024 in Hannover beim Jewrovision 2026 in Stuttgart jetzt einem Heimspiel gegen zwölf Konkurrenten entgegenfiebern.