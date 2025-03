Song Blindside: Alice Merton verklagt Kanye West wegen Urheberrechtsverletzung

1 Sängerin Alice Merton geht juristisch gegen Kanye West vor. Foto: imago/Cover-Images/Bellocqimages/BauerGriffin INSTARimages/imago images/Future Image/Nicole Kubelka

Die bekannte Sängerin Alice Merton hat Klage gegen Skandal-Musiker Kanye West eingereicht. Er soll unerlaubt ein Sample ihrer Musik genutzt haben. Merton gibt zudem an, die Werte und Überzeugungen des kontroversen Hip-Hop-Stars nicht zu teilen.











Skandal-Rapper Kanye West (47) hat neuen juristischen Ärger am Hals. Die deutsche Musikerin Alice Merton (31), unter anderem bekannt als Coach von "The Voice of Germany", hat Klage gegen den skandalumwitterten Hip-Hop-Star eingereicht. Sie wirft ihm vor, unerlaubt ein Sample ihres Songs "Blindside" in seinem Track "Gun to My Head" verwendet zu haben. Unter anderem fordert Merton in der Klageschrift, die "People" vorliegt, Schadensersatz.