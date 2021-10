Laschet deutet Bereitschaft zu Verzicht auf CDU-Vorsitz an

1 Armin Laschet deutet den Verzicht auf den Vorsitz seiner Partei an (Archivbild). Foto: dpa/Oliver Berg

CDU-Chef Armin Laschet erklärt nach dem schlechten Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl: „An der Person wird es nicht scheitern“.















Link kopiert

Berlin - CDU-Chef Armin Laschet hat nach dem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl Bereitschaft zum Verzicht auf den Vorsitz seiner Partei angedeutet. „An der Person wird es nicht scheitern“, sagte er am Donnerstag in Berlin. Laschet kündigte die Einberufung eines Parteitages an. Ort und Datum blieben aber zunächst offen.