Sondierungen: Hagels Manöver und Özdemirs Fehler

Vor allem die CDU, aber auch die Grünen tun sich mit der Anbahnung der neuen Koalition schwer. Beide müssen das Ruder herumreißen, meint Autorin Bärbel Krauß.
Drei Wochen nach der Landtagswahl haben Grüne und Christdemokraten es geschafft, mit der Sondierung einer künftigen Regierung zu beginnen. Eine gute Figur machen sie dabei nicht. Nach zehn gemeinsamen grün-schwarzen Jahren, denen sechzig Prozent der Wähler am 8. März geradezu eine Krone der Anerkennung aufgesetzt haben, ist das ein mehr als befremdlicher Befund.