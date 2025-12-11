Sondervermögen: Wie das Land die 13,14 Milliarden Euro aus Berlin verteilt

Finanzspritze für die Kommunen, neue Investitionen in Straßen, Unikliniken und Landesgebäude: Das Land hat mehr Geld zur Verfügung. Wer besonders profitiert.
Mehr Geld für notleidende Städte, Gemeinden und Landkreise: Das Land gibt 8,7 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen an die Kommunen weiter. Der Landtag in Stuttgart beschloss einstimmig einen entsprechenden Nachtragshaushalt, damit die Kommunen die Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes zügig abrufen können. Zudem erhalten die Kommunen nach Angaben des Finanzministeriums weitere 700 Millionen Euro aus Steuermehreinnahmen des Landes.