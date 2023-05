1 Momentaufnahme vom Freitag: Wer auf der Führerscheinstelle etwas zu erledigen hat, braucht gar nicht erst zu warten – sie ist wieder einmal geschlossen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

In der Stuttgarter Führerschein- und Zulassungsstelle herrscht der Ausnahmezustand. Wer zum Zug kommen will, muss sich teils schon morgens um 3 Uhr in die Schlange stellen. Besonders prekär ist die Lage für alle, die beruflich auf die Behörde angewiesen sind.









Stuttgart - Frank Sailer fährt seit über 20 Jahren in Stuttgart Taxi. Alle fünf Jahre müssen er und seine Kollegen ihren Personenbeförderungsschein verlängern lassen und dafür einige Unterlagen vorlegen. Bisher war das ein Routinetermin bei der Führerscheinstelle. In diesem Jahr stand er wieder mal an. Bis 4. September war der alte Schein gültig. Doch diesmal war alles anders als sonst.