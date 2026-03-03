Eigentlich sollte der Renninger Gemeinderat darüber entscheiden, ob ein Bürgerentscheid über den Windpark zulässig ist oder nicht. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse.
Die Stimmung in der Stegwiesenhalle ist am Montagabend äußerst angespannt. Sitzplätze gibt es keine mehr. Mehr als 500 Menschen sind zur Sondersitzung des Gemeinderates gekommen, bei der darüber abgestimmt werden soll, ob es einen Bürgerentscheid über den geplanten Windpark im Hardtwald geben wird oder nicht. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse.