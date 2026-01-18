Sondersitzung im Umweltausschuss: Wahlkampf oder Umwelt-Skandal?

Die CDU-Fraktion fühlt sich von Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) im Zusammenhang mit den Treibhausgasemissionen beim Chemiekonzern Solvay schlecht informiert. Was steckt dahinter?
Dafür, dass Wahlkampf sei, könne er nichts, sagt der CDU-Abgeordnete Raimund Haser und fügt hinzu: „Ich bin einfach sauer.“ Kurz nach der Weihnachtspause, am 7. Januar, hatte Haser eine Sondersitzung des Umweltausschusses für Dienstag den 20. Januar beantragt. Der Grund: Haser fühlt sich im Landtag von der Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) im Solvay-Skandal nicht richtig informiert: „Ich mache das bewusst so, dass die Dimension des Skandals klar wird und damit so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommt“, sagt er.