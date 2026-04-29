Sonderserie: Amerikaner können Reisepässe mit Trump-Porträt bekommen

1 Donald Trump im Pass: Das Abbild des US-Präsidenten wird auf der Innenseite einer Sonderausgabe der amerikanischen Reisedokumente zu sehen sein. Foto: Uncredited/State Department/AP/dpa

Wenn einige US-Bürger ihre neuen Reisepässe aufschlagen, wird sie ein Abbild von Präsident Donald Trump begrüßen. Der Regierung zufolge ist es eine Sonderserie zum 250. Geburtstag der USA.











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Washington - Eine Sonderserie von US-Reisepässen wird demnächst mit einem Abbild von Präsident Donald Trump im Inneren ausgegeben. Damit soll nach Angaben des Außenministeriums das 250. Jubiläum der USA gefeiert werden. Die limitierte Sonderserie soll - solange verfügbar - Standard in der Hauptstadt Washington sein, wie Medien unter Berufung auf die Behörde berichteten. Online und anderswo solle es das klassische Design geben.