Sondersendung: Taylor Swift bekommt eine ganze Late Night-Show-Folge

Taylor Swift macht NBC in der Woche nach ihrer Album-Veröffentlichung zur zweiten Heimat. Die Sängerin wird nicht nur bei Jimmy Fallon zu Gast sein, sondern bekommt auch eine komplette Folge von "Late Night With Seth Meyers". Die ausgedehnte Promo-Tour startet am 6. Oktober.
Sondersendung für Taylor Swift (35). Der Popstar hat sich den zweiten prominenten Platz im NBC-Programm gesichert und wird dort innerhalb weniger Tage doppelt aufschlagen. Wie der Sender am Montag bekannt gab, wird Swift am 8. Oktober der alleinige Gast einer kompletten Folge von "Late Night With Seth Meyers" sein. Das bedeutet: keine weiteren Gäste, kein geteiltes Rampenlicht - nur Swift und Moderator Seth Meyers (51) im Gespräch.