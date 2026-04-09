Sonderpädagogische Schulen: Zu hohe Gebühren – Eltern starten Petition gegen Pläne des Kreises Ludwigsburg

982 Euro im Monat für zwei Tage Betreuung in der Woche: Die Pläne des Landratsamts Ludwigsburg finden Eltern von Grundschülern mit Behinderung unfair. Sie stellen sechs Forderungen.
Wer ein Kind mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen hat, ist es gewohnt zu kämpfen. Für Zuzahlungen der Krankenkasse, die Anerkennung der Behinderungen oder therapeutische Maßnahmen. Einige Eltern aus dem Kreis Ludwigsburg führen darüber hinaus momentan einen ungewöhnlichen Kampf: für eine bezahlbare außerschulische Betreuung. Sie wehren sich mit einer Petition gegen neue Pläne des Landratsamtes.