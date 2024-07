Sondermünzen zum Jubiläum in Rotenberg: Goldene und silberne Erinnerung an 200 Jahre Grabkapelle

Die Europäische Münzen und Medaillen-Gesellschaft EuroMint hat anlässlich des 200. Geburtstags des historischen Monuments in Rotenberg Gold- und Silbermünzen hergestellt. Sie wurden nun an der Grabkapelle der Öffentlichkeit präsentiert und sind nun erhältlich. „Die Silberprägungen werden direkt nach der Bestellung verschickt und die Goldprägungen werden für jeden Kunden individuell angefertigt“, erklärt Lars Knevels, Prokurist und Leiter der Marketing- und Vertriebsabteilung der EuroMint GmbH. Er stellte zusammen mit Christiane Grau, der Verwalterin der Grabkapelle, die prägenden Erinnerungen vor.

Motiv mit Porträt der Königin und Bild der Kapelle

Das Motiv hat die Firma zum Jubiläum der Grabkapelle entwickelt. „Wir haben uns hier auf den historischen Kontext bezogen, das Porträt der Königin auf die Rückseite gesetzt und die frontale Ansicht der Kapelle auf die Vorderseite. Am Ende wurde dies von den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württembergs freigegeben“, sagt Knevels.

Erinnerung an 200. Geburtstag des Mausoleums

Mit den Sondermünzen wird an den 200. Geburtstag der Grabkapelle erinnert, die 1820 bis 1824 im Auftrag von König Wilhelm I. von Württemberg gebaut wurde und als Mausoleum für seine geliebte, früh verstorbene Ehefrau Katharina Pawlowna von Russland dient. Ihr plötzlicher Tod im Januar 1819 war ein schwerer Schlag für den König.

200 Goldprägungen und 2000 Silberprägungen

„Die Front des Mausoleums wurde in allen Details geprägt und zeigt die Kunstfertigkeit des Graveurs“, so Knevels. Die Prägung gibt es im Online-Shop von EuroMint. Es wird insgesamt eine limitierte Auflage von nur 200 Goldprägungen und 2000 Silberprägungen geben, wobei jede Goldprägung in Handarbeit gefertigt und individuell geprägt wird. Die Silbermünze kostet 69 Euro, die Goldmünze 1199 Euro.