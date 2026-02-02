Sonderkommission „Frost“: Wieder Schüsse in Ludwigsburg? Unklare Lage im Fall „Frost“

Es soll erneut zu Angriffen auf Security-Mitarbeiter aus Ludwigsburg gekommen sein. Zweimal schlugen die Betroffenen Alarm – ob und was genau passiert ist, bleibt jedoch unklar.
Der mutmaßliche Konflikt zwischen zwei Security-Unternehmen in und um Ludwigsburg scheint kein Ende zu finden. Obwohl die Sonderkommission „Frost“ mehrere Wohnungen durchsucht und Verdächtige festgenommen hat, kam es in der vergangenen Woche offenbar zu weiteren Vorfällen. Anders als beim Angriff auf die Büroräume eines Ludwigsburger Security-Unternehmens am 12. Januar ist die Lage derzeit jedoch unübersichtlich.