Herzogin Meghan hat den Trailer zur Weihnachtsfolge ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan" veröffentlicht. Darin gibt sie mit prominenten Gästen Einblicke in ihre Vorbereitungen auf die Festtage - und küsst ihren Ehemann Prinz Harry.
Die Weihnachtszeit kann kommen: Herzogin Meghan (44) läutet mit ihrer Show die Festtage ein. Am 3. Dezember erscheint bei Netflix das erste Feiertags-Special ihrer Lifestyle-Show "With Love, Meghan." Den Trailer zur Sonderfolge "Holiday Celebration" teilte sie jetzt auf ihrem Instagram-Account.