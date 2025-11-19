Herzogin Meghan hat den Trailer zur Weihnachtsfolge ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan" veröffentlicht. Darin gibt sie mit prominenten Gästen Einblicke in ihre Vorbereitungen auf die Festtage - und küsst ihren Ehemann Prinz Harry.

Die Weihnachtszeit kann kommen: Herzogin Meghan (44) läutet mit ihrer Show die Festtage ein. Am 3. Dezember erscheint bei Netflix das erste Feiertags-Special ihrer Lifestyle-Show "With Love, Meghan." Den Trailer zur Sonderfolge "Holiday Celebration" teilte sie jetzt auf ihrem Instagram-Account.

"Ich liebe die Weihnachtszeit", stellt Meghan schon zu Beginn des Clips klar, wenn sie in Gummistiefeln über eine Weihnachtsbaumfarm hüpft. Anschließend zeigt sie sich beim Kochen und Backen für die Weihnachtstage, beim Adventskränze binden, beim Basteln von Adventskalendern für ihre beiden Kindern, beim Dekorieren und beim Verpacken von Geschenken.

Private Szene mit Prinz Harry

"Es geht darum, Zeit für die die Leute zu finden, die wir lieben", erklärt die ehemalige Schauspielerin zudem - und stellt das auch gleich unter Beweis. In der Szene küsst sie ihren Ehemann Prinz Harry (41) in der Küche auf den Mund, während er eine Schüssel in der Hand hält. Auch gehe es an Weihnachten darum, "Traditionen zu pflegen" oder auch neue zu schaffen, erklärt die zweifache Mutter anschließend weiter.

Der Sohn des britischen Königs Charles (77) ist aber nicht Meghans einzige Unterstützung bei dem Festtags-Special. Tennis-Champion Naomi Osaka, Sternekoch Tom Colicchio, Gastronom Will Guidara sowie ihre enge Freundin Kelly McKee Zajfen und Produzentin Lindsay Roth besuchen die Herzogin. Gemeinsam wird dekoriert, gekocht und gelacht. "In diesem Festtags-Special stellt Meghan ihren Freundinnen und Freunden ihre liebsten Weihnachtstraditionen, saisonalen Bastelideen und Familienrezepte vor", beschreibt Netflix die Folge.

Erstes Special ist "wirklich gut"

Der Streamingdienst hat dieses Jahr bislang zwei Staffeln von "With Love, Meghan" veröffentlicht: die erste im März, die zweite im August. In letzterer war Prinz Harry nicht zu sehen. Bei einem Panel-Gespräch auf dem Fortune Most Powerful Women Summit wurde Meghan im Oktober auch nach einer dritten Staffel gefragt. Sie antwortete damals laut "InStyle" ausweichend, erwähnte aber das kommende Special und bezeichnete es als "wirklich gut".

Aufmerksame Zuschauer werden im Trailer auch Produkte von Meghans Lifestyle-Marke "As Ever" entdecken. Die Herzogin präsentiert nebenbei ihre erste Weihnachtskollektion mit Schaumweinen, handgegossenen Kerzen, Fruchtaufstrichen und kalifornischem Honig. Für "mehr Feiertags-Freude" verweist sie auf ihren Online-Shop.