Sonderfahrt im Juni: Mit historischem IC von Ludwigsburg durch den Gotthard und direkt in den Süden

Eine Tagesfahrt am 27. Juni dürfte bei so manchem Kindheitserinnerungen wecken. Auf der landschaftlich sehenswerten Strecke gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den Tag zu gestalten.

Hiesige Bahnfans dürfen sich auf ein Highlight freuen: Am Samstag, 27. Juni, startet vom Bahnhof Ludwigsburg ein historischer IC für eine Tour entlang einer landschaftlichen attraktiven Strecke. Diese führt über die Panoramabahn in Stuttgart und die Gäubahn in die Schweiz nach Schaffhausen mit dem Rheinfall und weiter über Zürich in Richtung Gotthard.

In Göschenen wird der Zug eine kleine Pause einlegen – mit der Möglichkeit für die Teilnehmer, auszusteigen und mit der Matterhorn-Gotthard-Bahn nach Andermatt zu fahren und dort bis zur Rückfahrt den Tag zu verbringen.

Wer weiterfährt durchquert mit dem IC den 15 Kilometer langen Gotthardtunnel. Am südlichen Ende erreicht die Bahn Airolo. Auch hier besteht die Möglichkeit auszusteigen, um zum Beispiel mit der Seilbahn zur Alpe Pesciüm zu fahren. Alternativ kann man mit dem Postauto über den Gotthard zurück nach Göschenen fahren.

Mediterranes Flair am Luganersee

Zwischen Airolo und Faido führt die Weiterfahrt mit dem IC über die spektakuläre Gotthard-Südrampe nach Bellinzona, die Hauptstadt vom Tessin. Von dort besteht die Möglichkeit mit dem InterRegio oder der S-Bahn nach Locarno am Lago Maggiore zu fahren. Auch Bellinzona besitzt einige Sehenswürdigkeiten.

Circa 20 Minuten später wird der Zielbahnhof Lugano erreicht. Die Stadt nahe der italienischen Grenze bietet eine Mischung aus mediterranem Flair und schweizerischer Gastfreundschaft. Am Luganersee gelegen besticht sie durch ihre malerische Seepromenade, die von Palmen gesäumt ist. Die Altstadt lockt mit verwinkelten Gassen, kleinen Boutiquen und gemütlichen Cafés. Besonders sehenswert sind der Parco Ciani, der größte Park der Stadt, sowie die Aussicht vom Monte Brè oder Monte San Salvatore, die einen Blick über die Region ermöglichen. Ein Spaziergang am See oder eine Bootsfahrt runden den Besuch ab.

Auch Abteile können gebucht werden

Die Abfahrt in Ludwigsburg erfolgt um 6.30 Uhr. Ankunft in Lugano ist um 14 Uhr, die Abfahrt erfolgt dann wieder um 17 Uhr, sodass Ludwigsburg um 0.15 Uhr erreicht wird. Der Zug führt einen Speisewagen mit. Buchungen sind möglich unter uli.reyer@reisezugwagen.eu. Anzugeben ist die Wagenklasse, die auf www.reisezugwagen.eu eingesehen werden kann. Die Preise beginnen bei 120 Euro, es kann auch ein Abteil für sechs Personen gebucht werden.