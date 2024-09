Sonderausweise in der Region Stuttgart: Freies Parken für Handwerker könnte Kunden Geld sparen

Sonderausweise in der Region Stuttgart

1 Der Landkreis Böblingen hat den Sonderparkausweis für das Handwerk Anfang dieses Jahres eingeführt. Foto: Eibner-Pressefoto/Sandy Dinkelacker

Wenn Handwerker direkt am Auftragsort parken können, spart das ihnen und den Kunden Zeit und Geld. Immer mehr Kreise wollen deshalb Sondergenehmigungen schaffen. Jetzt ist sogar die ganz große Lösung in Sicht.











Link kopiert



Wenn Betriebsleiter Michael Schmid vom Stuttgarter Unternehmen Türenmann die Fahrzeuge für die 75 Beschäftigten organisiert, muss es oft ganz schnell gehen. Bei einer Kundin ist die Fensterscheibe zerbrochen, anderswo lässt sich die Tür nicht mehr schließen. Fünf bis sechs Aufträge sind es für die Montageteams am Tag: Es geht hinein in die Stuttgarter City oder hinaus in die umgebenden Landkreise, nach Böblingen und Esslingen. „Wenn man dann mehr als 100 Meter entfernt parken muss, sind die Mitarbeiter schon verschwitzt, bevor sie mit der Arbeit beginnen.“