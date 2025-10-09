Sonderausstellung in Ditzingen: Über den Tod lacht man nicht? Von wegen!

Der Kampf gegen das letzte Stündlein in ironischer Form: Im Ditzinger Stadtmuseum bleibt einem beim Betrachten der Cartoons und Karikaturen bisweilen das Lachen im Halse stecken.
„Einer geht noch“, sagt die rüstige alte Dame im Anblick der Grabsteine ihrer drei verblichenen Männer Erwin, Karl und Heinz. Die Karikatur von Ari Plikat ist zugleich Titel einer neuen Schau im Ditzinger Stadtmuseum. Gezeigt werden „Cartoons und Karikaturen auf Leben und Tod“, wie der Untertitel der Wanderausstellung heißt.