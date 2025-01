Sonderausstellung in Bad Cannstatt: Eine Künstlerin erzählt vom Leben in zwei Kulturen

4 Die Künstlerin Dilay Ibis zeigt im Stadtmuseum Bad Cannstatt ihre Werke. Foto: Soki.stef

Das Stadtmuseum Bad Cannstatt zeigt ab 23. Januar das Werk der Künstlerin Dilay Ibis. Sie gehört zur Enkelgeneration türkischer Gastarbeiter – ihre Werke liegen im Spannungsfeld zwischen deutscher Heimat und Wurzeln ihrer Familie in der Türkei.











Unter dem Motto „Made in Almanya – Zwischen hier und dort“ rückt die Künstlerin Dilay Ibis die Erfahrungen der dritten Generation von Nachkommen türkischer Gastarbeiter aus Bad Cannstatt in den Mittelpunkt ihrer Ausstellung im Stadtmuseum. Sie thematisiert in ihren Werken die Suche nach Identität und Zugehörigkeit im Spannungsfeld zwischen der deutschen Heimat und den kulturellen Wurzeln ihrer Familien in der Türkei, erläutert Marie-Sophie Hönle, Koordinatorin bei der Museumsfamilie.