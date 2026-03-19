Das Haus der Geschichte lenkt den Blick auf rechtsextremen Terror – in Vergangenheit und Gegenwart. Museumsdirektorin Cornelia Hecht-Zeiler verbindet damit ein konkretes Anliegen.
Das Stuttgarter Haus der Geschichte ist auch ein Haus der Gegenwart. Das zeigt sich aus Anlass einer Sonderausstellung zur Geschichte des Rechtsterrorismus im Südwesten. Bei der Ausstellungseröffnung am Mittwochabend im Hotel Silber, wo die Schau mit dem Titel „Rechtsextremer Terror“ bis 14. Februar 2027 zu sehen ist, ging es viel um gegenwärtige Entwicklungen.