Sonderausgabe zum Datingshow-Jubiläum: Bachelorette Stella Stegmann ziert den Playboy

Seit Montag verteilt sie als "Bachelorette" in der gleichnamigen Datingshow rote Rosen, nun hat Stella Stegmann sich auch für den "Playboy" ausgezogen - und das nicht zum ersten Mal. Sie ziert eine Sonderausgabe.

Seit rund 20 Jahren suchen Singles ihr großes Liebesglück in den RTL/RTL+-Datingshows "Bachelor" (2003, seit 2012) und "Bachelorette" (2004, 2014-2015, seit 2017). Dieses Jubiläum feiert das Magazin "Playboy" nun mit einer 100 Seiten starken Sonderausgabe. "Die schönsten 'Bachelorettes' & 'Bachelor'-Stars" ist ab dem 29. August im Handel und im Magazin-Onlineshop erhältlich. Abonnenten in Brandenburg, Sachsen und Thüringen bekommen das Special im Doppelpack mit einer Sonderausgabe des "Katapult"-Magazins.

Stella Stegmann Playmate war schon Playmate des Jahres 2020

Auf dem Titel: Stella Stegmann (27), die in der aktuell laufenden Staffel als "Bachelorette" ihren Traumpartner oder ihre Traumpartnerin sucht. Die 27-jährige Münchnerin ist bisexuell und so ist der Ausgang dieser Show noch ungewisser als sonst.

Lesen Sie auch

"Ich bin die erste bisexuelle 'Bachelorette', und ich freue mich über diese Vorbildfunktion. Ich fühle mich von beiden Geschlechtern angezogen, es muss einfach klick machen", sagt Stegmann im Interview zum Shooting über ihr Debüt in dem Format.

Lachend gibt sie aber auch zu: "Ich habe viel mehr Erfahrung mit Männern, das ist ganz klar meine Komfortzone. Ich weiß, wie ich flirte oder was ich im Bett mache. Mit Frauen ist es neu für mich, und ich lerne mich dabei neu kennen. Bei Frauen habe ich lustigerweise immer erst mal den Gedanken, dass die jetzt sicher nicht an mir interessiert sind. Bei Männern spüre ich, wenn was gehen könnte. Bei Frauen bin ich anfangs komplett überfordert."

Immerhin die Erfahrung, sich für das Magazin nackt zu präsentieren, hat Stegmann auch schon zweimal gemacht. Sie war das Wiesn-Playmate 2019 und das Playmate des Jahres 2020.

Special Edition mit Sarah Harrison, Angelina Pannek und mehr

Laut Vorabankündigung gibt es in der Special-Edition "legendäre 'Playboy'-Fotos der schönsten Protagonistinnen" der TV-Shows zu bestaunen.

Zu sehen sind die Ex-Showteilnehmerinnen Sarah Harrison, Yeliz Koc, Jessica Haller, Monica Ivancan, Alissa Harout, Linda-Caroline Nobat, Anja Polzer, Cecilia Asoro, Angelina Pannek, Katie Steiner, Eva Benetatou, Sissi Fahrenschon, Katja Kühne, Michelle Gwozdz, Christina Braun, Saskia Atzerodt und Julia Prokopy.