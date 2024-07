Sommerwetter mit arktischer Kälte: König Frederik und Königin Mary begeistern in grönländischer Tracht

Am vierten Tag ihrer Grönland-Reise begeisterten König Frederik und Königin Mary in der offiziellen Nationaltracht der Insel. Passend zum arktischen Sommer.

Die dänischen Royals König Frederik X. (56) und Königin Mary (52) befinden sich derzeit auf ihrem ersten offiziellen Grönland-Besuch. Unterstützung erhält das Königspaar dabei von seinen zwei jüngsten Kindern, Prinz Vincent (13) und Prinzessin Josephine (13). Am vierten Tag ihres achttägigen Terminmarathons setzten König Frederik und Königin Mary nun auf die offizielle Nationaltracht der zum dänischen Königreich zugehörigen Insel.

Dänische Royals bei arktischem Sommerwetter

An Bord des königlichen Schiffes Dannebrog ging es für die dänischen Royals bei grönländischem Sommerwetter mit arktischer Kälte in die Stadt Sisimiut, wie der Palast auf Instagram mitteilte. Ein dazu geteiltes Foto zeigt König Frederik in der schwarz-weißen Nationaltracht, die Schutz vor den eisigen Temperaturen bieten soll. Deutlich farbenfroher war jene von Königin Mary. Ihre Tracht bestand aus verschiedenen bunten Mustern, weißer Spitze und ebenfalls weißen Winterstiefeln.

Lesen Sie auch

Euphorische Begrüßungen für die Royals

Wie weitere Fotos des dänischen Königshauses zeigen, setzte der royale Nachwuchs der beiden bei dem Termin auf legere Winterbekleidung. Nach euphorischen Begrüßungen der Bewohnerinnen und Bewohner in Sisimiut ging es für die dänischen Royals anschließend weiter in das Museum der Stadt.

Weitere Programmpunkte an Tag vier waren darüber hinaus der Besuch eines Behindertenzentrums von Königin Mary sowie der Termin in einem Hundezentrum von König Frederik in Begleitung von Prinz Vincent. Am Nachmittag besuchte das dänische Königspaar für eine Schulführung das KTI Tech College der Stadt.

Noch bis zum 6. Juli befinden sich die dänischen Royals mit ihrer königlichen Yacht Dannebrog in Grönland.