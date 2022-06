50 000 Fans feiern Rammstein Die Feuershow donnert weit über Stuttgart

Ob auf dem Birkenkopf, der Waldebene Ost oder in Rotenberg: Das Feuerspektakel von Rammstein ist weit über der Stadt zu sehen. Auch Zaungäste sind zu Hunderten begeistert. Wir berichten, was bei der After-Show-Party in der Schleyerhalle los war.