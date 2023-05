1 Die Ausbreitung des Coronavirus ist nach Ansicht der Bundesregierung auch in vielen Urlaubsländern unter Kontrolle. Foto: dpa/Jesus Merida

Berlin - Die weltweite Reisewarnung der Bundesregierung gilt ab dem 15. Juni nicht mehr pauschal für Urlaubsreisen in das europäische Ausland. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch, künftig in tagesaktuellen länderspezifischen Hinweisen über die Corona-Ausbreitung in Europa zu informieren. „Wir haben es uns mit dieser Entscheidung nicht einfach gemacht“, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD).