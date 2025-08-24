Sommerurlaub auf Schloss Balmoral: Auch Kate und William in Schottland eingetroffen

Die britische Royal Family hat sich in Schottland für ihren traditionellen Sommerurlaub versammelt. Nach König und Königin sind auch Prinzessin Kate, Prinz William und die Kinder vor Ort.

Schon in der vergangenen Woche haben König Charles III. (76) und Ehefrau Königin Camilla (78) ihren traditionellen Sommerurlaub auf Schloss Balmoral in Schottland begonnen. Wie es um den Rest der royalen Familie stand, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Doch der sonntägliche Gottesdienst in der berühmten Kirche Crathie Kirk in der Nähe des Schlosses brachte in dieser Frage nun Klarheit: Nicht nur Königin und König, auch Thronfolger Prinz William (43) samt Familie sowie Prinzessin Anne (75) sind nun von Fotografen abgelichtet und ihre Anwesenheit auf Balmoral somit bestätigt worden.

Familie von Prinz William bezaubert in Sommerurlaub

Besonders freuen dürften Royal-Fans die Aufnahmen von William, Prinzessin Kate (43) und den Kindern, Prinzessin Charlotte (10), Prinz George (12) und Prinz Louis (7), die unter anderem der britischen "Daily Mail" vorliegen. Kates Ehemann steuert auf den Bildern mit konzentriertem Blick den Familienwagen, während Kate auf dem Beifahrersitz Platz genommen hat. Sie trägt ihr Haar offen. Ein schwarzer Pillbox-Hut mit Schleife ziert ihren Kopf. Die Prinzessin deutet ein Lächeln an.

Auf der Rückbank haben indes die Kinder Platz genommen. Charlotte sitzt am Fenster, trägt ein gepunktetes Kleid sowie eine cremefarbene Strickjacke. Den Mund der zehnjährigen umspielt ebenfalls ein Lächeln.

Ihre Brüder George und Louis sitzen im Partnerlook neben ihr. Beide tragen einen dunklen Pullover, aus denen weiß-blau karierte Hemdkragen hervorstehen.

Prinzessin Anne mit farbenfrohstem Ensemble

Der König und die Königin fuhren derweil nicht selbst zum Gottesdienst. Charles trug zu dem Anlass einen edlen Anzug und eine Schottenkrawatte - wohl wegen der schottischen Highlands, in denen sich die Royals derzeit aufhalten. Königin Camilla entschied sich für einen Hut mit Feder und ein bunt bedrucktes Kleid sowie einen großen cremefarbenen Schal, den sie über die Schulter gelegt hatte.

Prinzessin Anne hatte sich für das farbenfrohste Ensemble der ganzen Familie entschieden. Die jüngere Schwester von König Charles trug eine türkisfarbene Bluse mit farblich passender Jacke und Hut.

König Charles war Anfang der Woche auf Schloss Balmoral eingetroffen. An seiner Sommerresidenz wurde er von einer Ehrengarde feierlich in Empfang genommen. Zum Begrüßungskomitee für den Royal gehörte auch das Shetlandpony Corporal Cruachan IV., das Maskottchen der Balaklava Company. Bilder des Empfangs teilte der Palast auf Instagram.